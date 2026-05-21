Aunque no hay denuncias, autoridades de Antioquia investigan presunto constreñimiento en Ituango

Ituango, Antioquia

Recientemente, las autoridades del departamento de Antioquia fueron consultadas respecto a unas denuncias realizadas por campesinos del municipio de Ituango, en el Norte antioqueño, en las que se alerta que presuntamente grupos armados ilegales los estarían obligando a carnetizarse y a votar específicamente por un candidato presidencial.

Ante esta situación, desde la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, indicaron que no cuentan con pruebas de constreñimiento electoral hacia un candidato específico en Ituango, aunque sí reconocieron el riesgo en varios municipios del departamento.

El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, informó que están al tanto de la situación. Sin embargo, según dijo, ninguna de las autoridades locales ha recibido denuncias al respecto: “Ni la Personería, ni la Secretaría de Gobierno, ni el mismo alcalde habían recibido información para tener un análisis más detallado sobre este constreñimiento, la incitación a votar por X o Y candidato o la carnetización”, manifestó.

En materia de seguridad, las próximas elecciones presidenciales en Antioquia contarán con un dispositivo integrado por más de 8.000 efectivos del Ejército Nacional, más de 6.000 de la Policía Nacional, 227 de la Armada Nacional y el apoyo de la Fuerza Aérea, que prestará soporte desde el aire con helicópteros Black Hawk, tripulaciones disponibles y aviones plataforma, para monitorear especialmente los sitios más afectados o que puedan verse más afectados por la situación de orden público.