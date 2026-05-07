Golpe trasnacional a la explotación sexual infantil: 11 capturas entre Medellín y Estados Unidos

Medellín

En una operación conjunta de alta complejidad denominada “Alpha Masi”, las autoridades de Colombia y Estados Unidos lograron el desmantelamiento de una peligrosa estructura criminal dedicada a la producción y comercialización de contenido de explotación sexual infantil. Tras seis meses de investigaciones lideradas por la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU., se hicieron efectivas 11 capturas: tres en territorio estadounidense y ocho en Colombia, de las cuales siete se concentraron en la ciudad de Medellín.

El expediente judicial revela detalles escabrosos sobre el funcionamiento de esta banda, que no solo almacenaba material ilícito, sino que realizaban transmisiones en vivo de agresiones sexuales contra menores.

Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 10 meses y los 14 años, eran instrumentalizadas para alimentar una red de trata y generar contenidos que eran vendidos globalmente. En medio de los allanamientos, las autoridades incautaron abundante material audiovisual y dinero en efectivo producto de estas actividades criminales.

Uno de los hallazgos más alarmantes de la investigación es la presunta complicidad de algunos núcleos familiares. Según el reporte oficial, se detectaron casos donde los propios padres de familia entregaban a sus hijos a la red criminal a cambio de beneficios económicos.

Esta degradación del entorno protector ha generado una fuerte indignación social, evidenciando el alcance transnacional y la sofisticación de estas organizaciones que operan principalmente a través de plataformas digitales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó un contundente rechazo ante estos hechos, calificando el material hallado como “lo más aberrante que existe en la humanidad”. El mandatario, desde su rol de autoridad y padre, lamentó que la capital antioqueña fuera escenario de tales atrocidades y reafirmó el compromiso de las instituciones locales para erradicar cualquier forma de violencia contra la niñez en la región.

Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la producción, comercialización y porte de material de explotación sexual de menores, así como por acceso carnal violento y trata de personas. Dada la naturaleza internacional de la red, los capturados podrían ser procesados bajo legislaciones que contemplan penas severas, incluyendo la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, dependiendo de la jurisdicción estatal en los Estados Unidos donde se lleven a cabo los juicios.