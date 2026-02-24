Gobernación y alcaldes del Suroeste piden a la ANI no cerrar Las Areneras en Amagá

Antioquia

La Gobernación de Antioquia y los alcaldes del Suroeste antioqueño solicitaron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesión Pacífico 1 no cerrar el sector de Las Areneras, en jurisdicción de Amagá.

Este cierre previsto para este miércoles 25 de febrero en dos franjas horarias: de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

Desde el territorio, las autoridades departamentales pidieron que se realice una reunión presencial en el sitio, con participación de los equipos técnicos de la concesión, la ANI y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, para analizar alternativas que permitan avanzar en las obras sin un cierre total.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango, explicó que la solicitud responde a las preocupaciones de la comunidad y de los sectores productivos de la región.

“Le estamos pidiendo a CoviPacífico una reunión presencial allá en el sitio con los ingenieros de CoviPacífico, los ingenieros de la ANI, los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura y quien quiera ir para mirar cómo se puede trabajar continuando con ese talud, con esos anclajes sin cerrar de una vez.

El suroeste está reclamando intervenciones, pero intervenciones de una muy buena inversión. Llevamos cinco años afectados por el invierno, por la vía”, afirmó.

Impactos económicos

El funcionario agregó que el impacto no solo es en movilidad, sino también económico.

“Entonces, el tema turístico, el tema agroindustrial del suroeste se siente afectado. No están llegando los visitantes que debieran llegar a esta región.

Pero los comerciantes, los industriales, los campesinos están pidiendo que no cerremos todavía esa vía y nosotros desde la Gobernación estamos de acuerdo con esas expresiones de la comunidad del suroeste”, señaló.

Gallón Arango indicó además que cerca de 450 mil habitantes del Suroeste están representados en sus alcaldes y que el llamado es a definir técnicamente los cierres necesarios.

“Nosotros nos ponemos del lado de la gente del suroeste, exigiéndole a la ANI y a la concesión Pacífico 1 esa reunión presencial para mirar cuál es el método y cuáles son los cierres necesarios”, puntualizó.

Por ahora, el cierre continúa programado mientras se espera una respuesta oficial de la ANI y de la concesión frente a la solicitud planteada desde la Gobernación y los mandatarios municipales.