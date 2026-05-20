Petro responde a cuestionamientos del uribismo por mural sobre falsos positivos: “la doble moral”

Ante las acusaciones del exmandatario Álvaro Uribe por el mural que pintaron en cercanías a su vivienda en Rionegro, el presidente Gustavo Petro respondió recordando que hace años pintaron la casa del jardín infantil que era de su hermana, con una firma de las Autodefensas Unidas de Colombia.

También, le envenenaron siete perros en la casa materna en Cajicá, y estuvieron gritando arengas frente a su casa en Chía en medio del debate que realizó en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo en Antioquia durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Ante esto puntualizó en que la doble moral no sirve, y que la censura ejercida contra el mural que pintaron en Rionegro, afecta la libre expresión por hechos que fueron probados judicialmente.

“Nunca he molestado al Centro Democrático por estos hechos, Pero ahora que veo acusaciones del expresidente Uribe porque pintaron un mural en un puente público cerca de su casa he decidido decirlo”, dijo.

¿Qué más dijo el presidente?

Muchos de los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe sobre este mural, es porque señala que fue en su vivienda, y además, asegura que lo nombran y a su familia.

Sin embargo, el presidente Petro salió en defensa de los que pintaron el mural, y señaló que fue pintado en vía pública y no mencionaba a Uribe ni a su familia.