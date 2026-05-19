NBA 2026: fechas, horas y por dónde ver las finales de la Conferencia Oeste entre Spurs y Thunder

Ya van 1 de 7 juegos en las finales de la Conferencia Oeste de la NBA, y los San Antonio Spurs, comandados por el francés Victor Wembanyama , no quieren dar tregua a los Oklahoma City Thunder del doble MVP de la liga, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

Y es que cabe recordar que ambas franquicias se juegan el todo por el todo: los Spurs, que no llegan a las finales de la NBA desde el 2017 cuando perdieron con la generación dorada de los Warriors de Curry, y los Thunder que quieren el bicampeonato, pues son los actuales defensores del título.

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Así pues, ambos equipos buscarán superar al otro en una serie que se disputa al mejor de 7 partidos.

¿Cuándo serán los 6 juegos restantes de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA? Hora en Colombia

Cabe resaltar que el primer juego ya disputó y los Thunder cayeron en su casa por 115-122. Wembanyama, como ya acostumbró, protagonizó una noche destacada con 41 puntos y 49 rebotes durante los 49 minutos que estuvo en cancha.

Así, en Caracol Radio le contamos cómo serán los horarios de los próximos juegos de las finales del Oeste de la NBA.

El juego dos se disputará este miércoles, 20 de mayo , y será a las 7:30 de la noche

, y será a las 7:30 de la noche El juego tres será el viernes, 22 de mayo, y se jugará a las 7:30 de la noche

a las 7:30 de la noche El juego cuatro tendrá lugar el próximo domingo, 24 de mayo , a las 7:00 de la noche

, a las 7:00 de la noche El quinto juego será el martes, 26 de mayo , a las 7:30 de la noche

, a las 7:30 de la noche Y, finalmente, el séptimo juego será el sábado, 30 de mayo, a las 7:00 de la noche.

Cabe recordar que estos juegos no se disputan sí o sí, dependerá que cómo se desarrolle la llave, pues avanza a la final de la NBA quien complete 4 partidos ganados.

¿Por dónde ver EN VIVO las finales de la Conferencia Oeste de la NBA 2026?

Los juegos del 2 al 4 de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA se podrán ver en exclusiva por medio de la plataforma de streaming HBO Max.

Los restantes, en caso de ser necesarios, se podrán ver por el League Pass oficial de la NBA (NBA League Pass).

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