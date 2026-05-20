Senador Alexander López cuestionó al MinDefensa por atentado en su contra

El senador del Pacto Histórico, Alexander López, lanzó un duro cuestionamiento al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego del atentado y presunto intento de secuestro del que fue víctima junto a su esquema de seguridad en el departamento del Cauca.

López aseguró que había advertido previamente al ministro sobre los riesgos de seguridad en la vía Panamericana y cuestionó las acciones del Gobierno.

“No hay fuerza pública en la Vía Panamericana y me parece que esto es muy grave. El ministro dijo que iba a tomar medidas y, de verdad, no tomó ningún tipo de medida”, dijo.

Según señaló, él ya había reclamado al jefe de la cartera de Defensa por la ausencia de seguridad en ese corredor vial.

Es de recordar que los hechos ocurrieron en la tarde del martes 19 de mayo, cuando el senador se desplazaba hacia un evento de campaña del senador Iván Cepeda Castro y de la dirigente indígena Aída Quilcué.

Según se conoció, hombres armados interceptaron varios vehículos, en los que también se movilizaba el alcalde de Santander de Quilichao junto a su esposa.

Entre los vehículos robados se encuentran una camioneta perteneciente al alcalde de Santander de Quilichao y otra asignada al esquema de seguridad del senador Alexander López.