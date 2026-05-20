Wilmer Castellanos renunció a la Cámara y alista posible candidatura en Boyacá

Ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Wilmer Castellanos presentó su renuncia formal e irrevocable al Congreso de la República.

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La dimisión fue conocida a través de una carta leída por el secretario de la plenaria, en la que el representante de la Alianza Verde oficializó su salida de la corporación.

“En mi calidad de representante a la Cámara por la circunscripción de Boyacá, me permito presentar renuncia formal e irrevocable al cargo que actualmente desempeño ante la Honorable Cámara de Representantes de Colombia”, señala el documento.

Castellanos, elegido por la circunscripción de Boyacá, permanecerá en su curul hasta el próximo 4 de junio, fecha en la que se hará efectiva su salida del Legislativo.

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Según fuentes consultadas por Caracol Radio, el congresista estaría preparando una posible aspiración a la Gobernación de Boyacá de cara a las próximas elecciones regionales.