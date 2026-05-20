Gobierno y disidencias de alias ‘Calarcá’ pactan una ruta para sustituir 1.500 hectáreas de coca

Bogotá

En medio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’ se presentó la ruta para la sustitución voluntaria y colectiva de 1.500 hectáreas de coca en Catatumbo, Norte de Santander.

Esta iniciativa, materializa los compromisos pactados en medio del proceso de paz y empezará su primera fase el próximo mes. La comunidad campesina liderará este compromiso con la Dirección de Sustitución de Uso ilícito, a través del programa RenHacemos.

Para garantizar esta sustitución de estas 1.500 hectáreas de coca en Catatumbo, Norte de Santander, se creará un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación con participación de las delegaciones, comunidad internacional, autoridades locales, los líderes de la región y la academia.

El Frente 33 de estas disidencias de alias ‘Calarcá’ asume el compromiso de romper cualquier vínculo relacionado con el circuito económico de las drogas ilícitas, asumiendo la responsabilidad de promover la sustitución de cultivos considerados de uso lícito en sus áreas de influencia.

La Mesa de diálogos de Paz gestionará una línea especial de crédito con Finagro, Banco Agrario, entre otros, para las familias y asociaciones comprometidas en la sustitución de cultivos como los de producción, transformación y comercialización de café, cacao, yuca, entre otros, dirigidos a la comunidad campesina e indígena, contribuyen a la sustitución del circuito económico de la coca en la zona del Catatumbo.

Desde el Gobierno se gestionará con la Agencia Nacional de Tierras la titulación de predios para las familias cultivadoras de coca que cumplan con el plan de sustitución de cultivos ilícitos.