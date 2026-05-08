Con el duelo suspendido vs Flamengo, así quedaría Medellín en tabla de posiciones Copa Libertadores

Amrga jornada para el Independiente Medellín en la Copa Libertadores. El duelo de este jueves 7 de mayo frente a Flamengo, válido por la cuarta fecha del Grupo A, terminó suspendido por cuenta de disturbios en las tribunas del Atanasio Girardot.

Fueron apenas dos minutos los que se jugaron en la capital antioqueña hasta que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela detuvo el encuentro por falta de garantías. A la poca visibilidad por las bengalas lanzadas, se sumaron los problemas de comportamiento de la hinchada local. Una completa vergÜenza. Tras media hora de espera, Valenzuela decidió suspender definitivamente el encuentro.

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Así quedaría Medellín en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Si bien Conmebol no se ha pronunciado al respecto, el reglamento indica que se le debe dar por perdido el partido al Independiente Medellín, luego de no poder garantizar el normar desarrollo del encuentro. Lo anterior significa que el resultado final sería 0-3 en favor del Flamengo y con ello el DIM comprometería seriamente su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pos. Equipo Puntos Dif. PJ 1. Flamengo* 10 +8 4 2. Estudiantes de La Plata 6 +1 4 3. Independiente Medellín* 4 -5 4 4. Cusco 1 -4 4

***Se está a la espera de que Conmebol le dé los tres puntos a Flamengo, tras la suspensión del encuentro ante Independiente Medellín.

En la quinta jornada, el Poderoso está obligado a imponerse en casa del Cusco y esperar que Flamengo haga la tarea en el Maracaná frente a Estudiantes. Esta combinación de resultados lo volverá a meter en la discusión por la clasificación al cuadro colmbiano.