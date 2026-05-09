Deportes Tolima y Santa Fe aportan jugadores en el XI Ideal de la fecha en Copa Libertadores / Colprensa

Concluyó una nueva jornada de Copa Libertadores con varias novedades. En cuanto a los equipos colombianos, Deportes Tolima sacó la cara por el país con su autoritaria victoria ante Nacional de Uruguay; entretanto, Independiente Medellín sufrió la suspensión de su partido ante Flamengo por falta de garantías en materia de seguridad.

Por otro lado, Independiente Santa Fe dejó escapar lo que hubiese sido un triunfo inolvidable ante Corinthians en El Campín, aunque los resultados ajenos lo mantienen en la lucha por la clasificación; asimismo, Junior de Barranquilla se convirtió en el primer eliminado, luego de caer en condición de local ante Cerro Porteño. Desastroso lo del equipo de Alfredo Arias.

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XI Ideal de la Copa Libertadores

En la tarde de este viernes 8 de mayo, la CONMEBOL dio a conocer el XI Ideal de la cuarta jornada en Copa Libertadores y destaca la presencia de dos futbolistas colombianos. Se trata de Luis ‘Chino’ Sandoval (delantero del Deportes Tolima) y Hugo Rodallega (capitán y referente de Independiente Santa Fe).

En cuanto al Chino Sandoval, marcó el primero de los tres tantos del cuadro ibaguereño en el Manuel Murillo Toro, mientras que Rodallega anotó el único tanto del León en el Estadio El Campín. Curiosamente, ambos comparten el frente de ataque con Pablo Vegetti, quien fue el que le dio la victoria a Cerro en casa de Junior.

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Arquero: Giancarlo SSchiavone (Universidad Central).

Defensas: Ignacio Ovando (Rosario Central), Richet Gomez (Always Ready) y Gustavo Henrique (Corinthians).

Volantes: Reinaldo (Mirassol), Guido Vadalá (Coquimbo Unido), Ramón Sosa (Palmeiras) y Héctor Villalba (Barcelona).

Delanteros: Luis Sandoval (Tolima), Pablo Vegetti (Cerro Porteño) y Hugo Rodallega (Santa Fe).