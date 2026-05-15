¡En los pies de Néstor Lorenzo! Escoja los 26 convocados de Selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo hizo oficial el pasado jueves 14 de mayo la prelista de 55 jugadores que podrían integrar la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Dentro del amplio listado surgieron varios nombres que generaron debate entre los aficionados, especialmente por la inclusión de futbolistas que no han logrado consolidarse con la Selección, otros que actualmente no atraviesan un buen momento en sus clubes.

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A pesar de las dudas y opiniones divididas, Lorenzo continúa apostando por mantener una base de jugadores que han hecho parte del proceso rumbo al Mundial.

Ahora la gran pregunta entre los hinchas es clara: si dependiera de usted, ¿Cuáles serían los 26 jugadores que representarán a Colombia en la próxima Copa del Mundo? Vote a continuación (puede tardar un poco en cargar):