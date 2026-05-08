🔴EN VIVO Junior vs. Cerro Porteño: por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores

Junior afrontará un partido decisivo cuando reciba a Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro tiburón llega golpeado tras caer 2-0 ante Sporting Cristal en Perú, compromiso que quedó condicionado por una expulsión en la primera media hora de juego. Esa derrota dejó a Junior comprometido en la tabla y obligado a sumar de a tres para no alejarse de la pelea por los octavos de final.

A pesar del difícil panorama internacional, el equipo barranquillero recuperó confianza el fin de semana luego de remontar un vibrante 4-3 en la liga colombiana, mostrando capacidad de reacción en un partido donde estuvo abajo en el marcador en dos oportunidades. Además, el Metropolitano ha sido una fortaleza reciente para Junior, que ganó cuatro de sus últimos seis partidos oficiales como local y ya logró sacarle un empate al líder del grupo, Palmeiras. El historial también favorece al conjunto rojiblanco, que tiene un sólido rendimiento en casa frente a clubes paraguayos.

Por el lado de Cerro Porteño, el empate conseguido ante Palmeiras en la jornada pasada le permitió mantenerse cerca de la zona de clasificación. Sin embargo, el “Ciclón” atraviesa un momento irregular, acumulando cuatro partidos consecutivos sin ganar y mostrando problemas ofensivos, con apenas dos goles anotados en el torneo. Su rendimiento como visitante tampoco genera demasiada confianza, especialmente por sus dificultades históricas jugando en Colombia, donde solo ganó tres de 24 encuentros oficiales disputados.

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