Alfredo Arias, contundente tras la eliminación de Junior de Libertadores: “Es espantoso”

Junior de Barranquilla fracasó en la Copa Libertadores 2026. El equipo campeón de Colombia quedó eliminado de la competición a falta de dos partidos por jugar de la fase de grupos, pues perdió en calidad de local ante Cerro Porteño de Paraguay 0-1 y con esto quedó último de su grupo con apenas 1 punto.

Así fue el partido entre Junior y Cerro Porteño

Pablo Vegetti fue el que marcó la anotación para el conjunto paraguayo, con la que llegaron a 7 puntos y mantienen la ilusión de avanzar a octavos de final. Por el otro lado, el cuadro barranquillero se dejó los 6 puntos con el conjunto guaraní, pues cayó también en calidad de visitante, además de perder frente a Sporting Cristal y sumar solo un punto en su visita a Palmeiras.

Alfredo Arias, molesto tras la eliminación

Entretanto, el técnico uruguayo comenzó elogiando el gol que hizo el delantero argentino Vegetti, puntualizando que perdieron por el acierto del rival, y no por errores propios.

“No perdimos por errores defensivos, sino por un acierto de otro planeta del delantero de Cerro. Cuando uno pierde debe aceptar que todos piensen que lo hiciste mal. Yo no puedo reprocharle nada al equipo, tuvimos las chances y no las metimos, lo dejamos todo. No entraron ni con los cambios", comentó.

Asimismo, manifestó que en ninguno de los cuatro partidos fue superado ampliamente, pero terminó siendo “espantoso” el resultado. “No hemos perdido ningún partido claramente y, para mí, la serie no fue mala, pero el resultado es espantoso“, añadió.

Finalmente, aseguró que solo queda pelear por defender el título de liga, en la que en los cuartos de final deberán enfrentar a Once Caldas.

“No me define ganar ni perder, sino levantarme con más ganas cuando pierdo. Le dije a los jugadores que ahora tenemos que estar unidos e ir por lo que queda, que es el bicampeonato y no es poco. Ahora los jugadores van a correr aún más porque tenemos un viaje a Manizales, a la altura, a conseguir un buen resultado. Así es esto: perdés, te duele, recibís los insultos y los merecés cuando perdés", concluyó.