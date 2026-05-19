Gobierno promueve fondo para mujeres periodistas en medio de futuro incierto del MinIgualdad

Colombia cuenta con hoy con un fondo para la prevención, protección y atención de las mujeres periodistas y comunicadores víctimas de violencias basadas en género.

El lanzamiento oficial del Fondo “No es Hora de Callar” lo lideró el Gobierno a través del Ministerio de Igualdad y Equidad, en un acto conmemorativo donde exaltaron la memoria de todas las comunicadoras que han sido asesinadas en medio de su ejercicio periodístico.

El Fondo “No es Hora de Callar”, contará con recursos para cumplir con las cuatro líneas estratégicas de ejecución: la política de equidad de género, protocolos de prevención y atención, programa de incentivos para investigaciones periodísticas interrumpidas y para becas de formación en nuevas formas de comunicación y herramientas digitales.

Este Fondo constituye una medida de reparación integral derivada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Yineth Bedoya, y cuenta con líneas estratégicas orientadas a prevenir las violencias basadas en género contra periodistas y comunicadoras en el país.

Gobierno desarrollo fondo en medio de incertidumbre por el futuro del Ministerio de la Igualdad

El futuro del Ministerio de la Igualdad y Equidad sigue en medio de la disputa en el Congreso por la permanencia de la cartera, de hecho mañana tendrán una nueva sesión para definir el futuro de la entidad.

Por lo cual, Yineth Bedoya aseguró que el Fondo pasará a la entidad que el Gobierno disponga, en caso de que el Congreso decida que el Ministerio de la Igualdad no va más.

Y es que hasta los mismos líderes del Fondo para periodistas, tienen incertidumbre frente a lo que pueda pasar con la permanencia de la cartera, que mañana se enfrentará a una nueva votación, esta vez sobre el resto del articulado que definirá la estructura de la entidad.