Uribe suspendió agenda en Medellín y denunció hostigamientos de sectores afines al Pacto Histórico
Por su parte, el representante electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe quiso reprimir estas manifestaciones de víctimas del conflicto.
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que tuvo que suspender su agenda en Medellín porque “un grupo numeroso de personas se agolpó cerca de la puerta de su casa” y responsabilizó al candidato presidencial Iván Cepeda de lo que consideró como “una provocación”.
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