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19 may 2026 Actualizado 20:47

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Uribe suspendió agenda en Medellín y denunció hostigamientos de sectores afines al Pacto Histórico

Por su parte, el representante electo del Pacto Histórico, Hernán Muriel, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe quiso reprimir estas manifestaciones de víctimas del conflicto.

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages)

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages) / NurPhoto

Álvaro Uribe (créditos: GettyImages)

Kamila Correa

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El expresidente Álvaro Uribe aseguró que tuvo que suspender su agenda en Medellín porque “un grupo numeroso de personas se agolpó cerca de la puerta de su casa” y responsabilizó al candidato presidencial Iván Cepeda de lo que consideró como “una provocación”.

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