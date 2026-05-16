Alex Saab será deportado a Estados Unidos: Gobierno de Venezuela lo confirmó

Este 16 de mayo, el Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó que deportará al empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). En el documento, las autoridades venezolanas señalaron que la deportación de Saab se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Además, indicaron que la medida se adoptó debido a los procesos judiciales que el empresario tiene abiertos en territorio estadounidense.

¿Por qué Alex Saab será deportado a Estados Unidos?

En este caso, la figura que utilizan es la deportación alegando que Saab está “incurso en la comisión de delitos” en ese país.

Vale recordar que justo hace cuatro meses, el 16 de enero, Rodríguez destituyó a Saab de su cargo como ministro de Industrias y también lo sacó de la dirección del Centro de Inversiones. Semanas después, trascendió que Saab habría sido detenido, algo que el Gobierno venezolano nunca confirmó ni negó.

También hay que señalar que Venezuela, bajo el mandato del hoy depuesto Nicolás Maduro, le concedió la nacionalidad venezolana a Saab.

Por el momento, el Gobierno venezolano no ha publicado alguna decisión judicial que indique que ese otorgamiento fue anulado.

Cuando Saab fue detenido en 2020 se inició una campaña desde Venezuela para exigir su liberación, aludiendo incluso su condición de “diplomático venezolano”. Esa liberación llegó en diciembre de 2023 tras una negociación con la administración del entonces presidente Joe Biden por el canje de 10 presos políticos estadounidenses que estaban en Venezuela.

¿Quién es Alex Saab?

Alex Saab es un empresario colombo - venezolano, que durante años fue señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros del gobierno venezolano, comúnmente como el “testaferro de Maduro”.

Para la justicia norteamericana, Saab habría participado en una red de negocios y contratos que permitieron mover millones de dólares mediante empresas en distintos países. Su nombre comenzó a sonar con fuerza por los contratos corruptos relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP, un programa creado por el gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados a familias de bajos recursos.

De acuerdo con investigaciones internacionales, Saab y sus empresas habrían obtenido millonarios contratos para el suministro de alimentos y materiales, presuntamente con sobrecostos y operaciones financieras irregulares. Estados Unidos sostiene que parte de ese dinero fue lavado a través de compañías y cuentas bancarias en varios países.

El empresario también fue vinculado con negocios relacionados con construcción de viviendas, importaciones y operaciones comerciales del Estado venezolano.

Implicaciones legales

Alex Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, un país africano, cuando el avión en el que viajaba hizo una escala para repostar combustible. En ese momento existía una orden de captura emitida por Estados Unidos.

Tras un largo proceso judicial y diplomático, Saab fue extraditado a territorio estadounidense en 2021. Sin embargo, posteriormente fue liberado y regresó a Venezuela como parte de negociaciones políticas entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos.