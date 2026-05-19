Entregan ayudas humanitarias en el Urabá antioqueño a miles de afectados por las lluvias

Ayudas humanitarias para damnificados por las lluvias en el Urabá antioqueño. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Gobernación de Antioquia, por medio del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres, avanza con la entrega de más de 4 mil ayudas humanitarias en el municipio de Apartadó, recientemente afectado por la temporada de precipitaciones en la región del Urabá.

Las ayudas corresponden a la atención de las emergencias por inundaciones y desbordamiento de afluentes, que ha generado más de 1.500 familias en esta localidad.

¿En qué consisten las ayudas?

Desde la Gobernación de Antioquia explicaron que estos paquetes humanitarios están compuestos por kits de alimentos, kits de aseo, cobijas, colchonetas y otros elementos de primera necesidad que requieren los damnificados.

Las labores de entrega se han articulado con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, según el censo que se realizó hace una semana, cuando ocurrieron las emergencias más graves.

Entregas en uno de los sectores más afectados

Las entregas se desarrollan en el corregimiento El Reposo, una de las zonas más afectadas por la emergencia asociada a las lluvias en el municipio.

Consejo Regional de Gestión del Riesgo

Por las graves afectaciones por los fuertes aguaceros, desde el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, se lideró la instalación de un Consejo Regional de Gestión del Riesgo de Desastres para el Urabá antioqueño.

Cuatro municipios afectados

Las emergencias de las últimas semanas dejan más de 1.600 familias damnificadas de municipios como Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.

El desbordamiento de ríos y quebradas, inundaciones, afectaciones en cultivos y enseres de las comunidades son los principales hechos registrados en estas cuatro localidades del Urabá.

Caracterización de los afectados

Para proceder con las entregas, durante la semana anterior se levantó un Registro Único de Damnificados y se logró la caracterización de los afectados.

Luego de tener esa base de datos, se logró avanzar durante este puente festivo en la entrega de estas ayudas humanitarias.

Atención con entidades locales

Además de la gobernación de Antioquia, esta situación ocasionada por las fuertes precipitaciones durante el presente mes ha tenido la atención de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y las entidades operativas de cada una de las localidades.

Estas dependencias han brindado el acompañamiento en la consolidación de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de las comunidades que hoy son damnificadas por cuenta de las lluvias.

Desde el gobierno seccional explicaron que están comprometidos con la atención integral y el acompañamiento permanente a las comunidades afectadas por esta emergencia.