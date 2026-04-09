Ejército Nacional abre curso de Ciencias Militares 2026-2: requisitos y fecha límite para aplicar

Imagen de referencia: Desfile de la Policía Nacional de Colombia (Crédito: Nelson Hernandez Chitiva via Getty Images)

El Ejército Nacional de Colombia tiene disponible una convocatoria para todos los jóvenes colombianos que desean iniciar una carrera militar con la entidad para volverse subtenientes.

De manera específica, se trata del Curso de Oficiales de las Armas y Carreras Complementarias 2026-2, organizado por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC), el cual está en marcha y ofrece cupos limitados para hombres y mujeres.

La convocatoria estará habilitada hasta el 15 de mayo de este año, por lo que los interesados pueden presentar sus postulaciones desde ya.

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Estos son los requisitos para aplicar al Curso de Ciencias Militares 2026-2 con el Ejército Nacional

Este programa busca jóvenes colombianos para iniciar su carrera de la mano del ESMIC. Entre los principales requisitos publicados por el Ejército Nacional se encuentran:

Edades: 16 años mínimo y 21 máximo para el momento de ingresar a la ESMIC.

16 años mínimo y 21 máximo para el momento de ingresar a la ESMIC. Ser bachiller o estar cursando grado once con graduación en el mes de junio 2026. (Los jóvenes que están cursando grado once deben obtener el título de bachiller antes del inicio de la carrera)

o estar cursando (Los jóvenes que están cursando grado once deben obtener el título de bachiller antes del inicio de la carrera) No presentar antecedentes (penales, disciplinarios o fiscales).

(penales, disciplinarios o fiscales). Persona de nacionalidad colombiana o extranjeros con nacionalidad colombiana.

o extranjeros con nacionalidad colombiana. Certificar Resultados Pruebas Saber 11 (ICFES) o estar pendiente de presentarlas dentro del primer semestre del 2026.

Los seleccionados ingresarán a la Escuela en julio de 2026 para hacer un pregrado en ciencias militares, con una duración de cuatro años (ocho semestres). También recibirán formación de un pregrado complementario en ingeniería civil, derecho, administración logística, educación física o relaciones internacionales.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria del Ejército para estudiar Ciencias Militares en 2026?

El proceso de incorporación se realiza sin intermediarios, directamente a través de la plataforma digital de la Escuela Militar.

Los aspirantes deben registrarse desde la página oficial de la ESMIC, diligenciar el formulario y hacer el pago de inscripción.

Posteriormente, los aspirantes deben superar varias etapas de evaluación que permiten medir sus capacidades físicas, psicológicas y académicas como primer filtro.

Luego, quienes superen esta fase deberán presentar pruebas físicas en tierra y agua, evaluación de inglés, entrevistas con oficiales, visitas domiciliarias, verificación de talla y hasta pruebas de poligrafía.

¿Cuáles son los costos de inscripción del Curso de Oficiales de Armas y Carreras Complementarias 2026-2?

Los montos requeridos para quienes no hayan hecho servicio militar previo son los siguientes:

Derecho de inscripción: $139.200

$139.200 Prueba psicométrica: $ 109.900

$ 109.900 Exámenes médicos: $975.000 hombres y $1′012.000 mujeres

$975.000 hombres y $1′012.000 mujeres Poligrafía: $170.000.

Además, los costos de matrícula son:

Matrícula : $ 5.807.000

: $ 5.807.000 Material didáctico: $318.500

$318.500 Derechos complementarios (internado): $ 1′161.400

$ 1′161.400 Curso de inglés: $680.200

$680.200 Lavandería: $ 1′346.000

$ 1′346.000 Equipo del cadete (valor comercial externo): $ 6′000.000.

En el caso de ser reservista (haber prestado servicio militar obligatorio), contará con el beneficio de tener la matrícula gratis, lo que significa un alivio económico de más de cinco millones de pesos a los montos totales.

Al finalizar el curso, los graduados reciben el grado de subteniente, el cual es el primer rango de la jerarquía de oficiales, posterior a ser alférez, y representa el inicio de la carrera de mando. Los ascendidos pueden desempeñarse en diferentes áreas operativas o administrativas dentro del Ejército Nacional.

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