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19 may 2026 Actualizado 16:08

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Más de 7.5 millones de multas impuestas de forma irregular entre 2018 y 2024, revelaron autoridades

Multa de tránsito en Colombia. (Colprensa - Camila Díaz)

Multa de tránsito en Colombia. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Díaz

Multa de tránsito en Colombia. (Colprensa - Camila Díaz)
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Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte confirmaron que entre 2018 y 2024 más de 7. 5 millones de comparendos fueron impuestos de forma irregular por 37 organizaciones de tránsito en el país.

Iniciará el proceso de revocación de estos comparendos en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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