Más de 7.5 millones de multas impuestas de forma irregular entre 2018 y 2024, revelaron autoridades

Multa de tránsito en Colombia. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Díaz

Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte confirmaron que entre 2018 y 2024 más de 7. 5 millones de comparendos fueron impuestos de forma irregular por 37 organizaciones de tránsito en el país.

Iniciará el proceso de revocación de estos comparendos en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín.

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