Más de 7.5 millones de multas impuestas de forma irregular entre 2018 y 2024, revelaron autoridades
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte confirmaron que entre 2018 y 2024 más de 7. 5 millones de comparendos fueron impuestos de forma irregular por 37 organizaciones de tránsito en el país.
Iniciará el proceso de revocación de estos comparendos en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín.
Noticia en desarrollo...
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...