Petro pide a EE.UU. no atacar al expresidente Evo Morales: “solo llenará de sangre a América Latina”

Evo Morales se solidarizó con Petro ante _ataques y amenazas de Trump. Foto: Getty Images.

Una tensión entre Colombia y Bolivia se desató este fin de semana, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación actual de este país.

Y es que ante la situación en Bolivia donde se presentan protestas en rechazo a ciertas políticas del gobierno del presidente Rodrigo Paz, el mandatario colombiano señaló que “Bolivia vive una insurrección popular”.

Estos señalamientos del presidente Petro, generaron rechazo en el gobierno de este país, y desataron una tensión entre las dos naciones, mientras siguen avanzando los ataques y la disputas en Bolivia.

Ante esta situación, la Cancillería de Bolivia rechazó las declaraciones del presidente Petro.

En medio de la tensión entre Bolivia y Colombia, el presidente Gustavo Petro le solicitó al gobierno de EE.UU. no atacar al expresidente Evo Morales y no confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hojas de Coca con narcotráfico.

“Un ataque a un expresidente legítimo y dirigente indígena como Evo Morales, solo llenará de sangre toda la América Latina”, señaló.

El mandatario colombiano instó a esperar la conclusión del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU, para tomar decisiones.

Sin embargo, puntualizó en que Estados Unidos se rige en el respeto y el diálogo como base de la democracia, por lo que piensa que en este caso se basará en estos valores ante la situación en Bolivia.