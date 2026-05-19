Clan del Golfo acepta que solo ingresen no extraditables a Zonas de Ubicación Temporal

En medio de la polémica por la decisión de la Fiscalía de no suspender 29 órdenes de captura de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia más conocido como el Clan del Golfo, para ingresar a las Zonas de Ubicación Temporal en medio del proceso de paz, por primera vez este grupo se pronuncia públicamente.

En video aparece ‘Jerónimo’ quien hace parte de la delegación de paz del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y además es el comandante político de este grupo y fue claro al señalar que como voluntad de paz aceptan que a las Zonas de Ubicación Temporal no entren personas con pedidos de extradición.

“El Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia acepta de buena fe que en el ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal quede limitado a aquellos combatientes que no se encuentran solicitados en extradición por ningún gobierno extranjero”.

Asegura el Clan del Golfo que con esta decisión despejan las dudas frente al proceso de paz que adelanta con el Gobierno y a su voluntad en las negociaciones.

“Reafirmamos ante el pueblo colombiano y ante el mundo que nuestro compromiso con la paz no es retórico ni circunstancial. Es una decisión política de fondo asumida con la altura que exige el momento histórico que vive la nación”.

‘Jerónimo’ quien hace parte de la delegación de paz del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y además es el comandante político de este grupo dice que las Zonas de Ubicación Temporal no son para beneficio individual y que no son una guarida de extraditables y deja el balón y las decisiones en las manos del presidente Gustavo Petro.

En medio del proceso de paz piden a los países mediadores, garantes, acompañantes y a las comunidades a verificar sus compromisos en medio de las negociaciones con el Gobierno Nacional.