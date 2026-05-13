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13 may 2026 Actualizado 17:31

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Urabá en alerta máxima por inundaciones: miles de familias afectadas y plan de respuesta de Dagran

Vanessa Paredes, directora del Dagran de Antioquia, indicó que las inundaciones afectan a 1700 familias en Apartadó y Carepa, con Chigorodó y Turbo también impactados.

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Maria José Castro

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La región de Urabá en Antioquia enfrenta una situación de alto riesgo debido a las recientes crecientes e inundaciones. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Vanessa Paredes, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), detalló los esfuerzos de respuesta y la magnitud de los daños.

La emergencia se desencadenó el pasado domingo 10 de mayo, con eventos de crecientes e inundaciones que impactaron principalmente a los municipios de Apartadó y Carepa. Según las cifras presentadas por Paredes, alrededor de 1500 familias en Apartadó y 200 en Carepa han resultado damnificadas, número que podría aumentar a medida que avanza la evaluación de los daños.

Además de Apartadó y Carepa, los municipios de Turbo y Chigorodó también presentan afectaciones por inundaciones. La situación en Urabá es preocupante, ya que la región no había logrado recuperarse completamente de una temporada de lluvias anterior y un frente frío que se presentó en febrero.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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