ProAntioquia presenta estrategia para impulsar a Urabá como hub portuario y logístico

En su Asamblea General realizada en Urabá, ProAntioquia presentó una estrategia orientada a consolidar esta subregión como un hub portuario, logístico, industrial y agroindustrial en Colombia.

La iniciativa integra proyectos de infraestructura, inversión productiva, desarrollo social y fortalecimiento institucional.

El encuentro reunió a más de 180 empresarios, autoridades locales y regionales, así como representantes de organismos internacionales como CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Grupo Banco Mundial, quienes analizaron las perspectivas de desarrollo del territorio.

Durante el evento se presentó oficialmente “ProUrabá”, una plataforma diseñada para atraer inversión y facilitar la llegada de nuevas empresas, con el objetivo de fortalecer el entorno de negocios en la región.

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La estrategia, denominada Futuro Urabá, contempla seis proyectos organizados en dos grandes componentes como catalizadores productivos y habilitadores del desarrollo territorial. Entre los primeros se incluyen iniciativas para mejorar la conectividad logística, fortalecer la agroindustria y el turismo sostenible.

En el segundo grupo se contemplan acciones relacionadas con formación de talento humano, planificación urbana y fortalecimiento institucional.

Según la presidenta ejecutiva de ProAntioquia , Juliana Velásquez, el propósito es “consolidar la región como un hub logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia conectado con el mundo”, mediante una estrategia entre sectores públicos y privados.

“Para nosotros es muy gratificante y simbólico, es la primera vez que sale ProAntioquia en 50 años del Valle de Aburrá para celebrar su asamblea, (…) Urabá significa futuro, prosperidad y desarrollo”, dijo Velásquez a los micrófonos de Caracol Radio.

En cuanto a cooperación internacional, la CAF anunció una contribución inicial de 500.000 dólares para apoyar proyectos estratégicos, mientras que el Banco Mundial brindará asistencia técnica para fortalecer las condiciones institucionales y de infraestructura que faciliten la atracción de inversión.

Por otro lado, el presidente de Puerto Antioquia, Alejandro Costa, señaló que la apuesta por la región “va mucho más allá del puerto y la vía”, destacando proyectos sociales y productivos orientados al desarrollo integral.

“Estamos satisfechos porque lo que era un plan, ya es una realidad. Recibimos el primer buque de graneles con casi 19 mil toneladas, lo que habla de las capacidades de las personas y el puerto”, dijo Acosta en la Asamblea de ProAntioquia .

A propósito, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el departamento y Urabá se encuentran en un momento clave para potenciar sus capacidades económicas y sociales.

Con esta asamblea, ProAntioquia y sus aliados al presentar estas estrategias buscan que este nuevo centro portuario sea más allá de una infraestructura y se convierta un espacio de oportunidades de empleo, proyectos para el desarrollo sostenible de los habitantes de esta subregión.

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