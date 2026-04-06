ProAntioquia busca solucionar los grandes problemas públicos del país: presidenta ejecutiva

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En conversación con 6AM W de Caracol Radio, Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, destacó la labor de la entidad que trabaja desde hace 50 años por el desarrollo del departamento de Antioquia y de Colombia.

Velásquez explica que ProAntioquia es una fundación de recursos privados que tiene 70 afiliados de todos los tamaños y todos los sectores, del sector privado.

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“Somos una plataforma de confianza y de articulación entre el sector público, el sector privado, el sector social y la academia para sacar adelante los grandes proyectos de futuro, pero también para solucionar los grandes problemas públicos del país”, afirmó la presidente ejecutiva de ProAntioquia.

En busca del crecimiento, la fundación reveló que tienen tres proyectos a futuro: Urabá, el de turismo y la región aeroportuaria. Este territorio ha contado con muy poca presencia del Estado y el sector privado ha apostado por él durante los últimos 70 años.

“Urabá para nosotros, pues es la tierra prometida, pero llegó la hora de concretar ese gran poder de articulación del departamento con un foco muy específico y es Urabá“, señaló Velásquez.

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Además, agregó que los multilaterales también le están apostando al territorio en distintas líneas, logística, planeación urbana, cierre de brechas sociales, servicios públicos, los domiciliarios, infraestructura y turismo.

Escuche la entrevista completa:

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