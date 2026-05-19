Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich le dedicó grandes elogios: “Su consistencia es asombrosa”

Luis Díaz celebra con sus compañeros el título de la Bundesliga 2025/2026. (Photo by Oliver Kaelke/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

Bayern Múnich concluyó su arrolladora campaña en la Bundesliga 2025/2026 con una goleada 5-1 sobre el Colonia. Luis Díaz fue titular, jugó los 90 minutos y aportó una asistencia para el gol de Nicolas Jackson.

Así las cosas, el Bayern cerró el campeonato alemán con 89 puntos, producto de 28 victorias, cinco empates y una sola derrota. Convirtió 122 anotaciones y solamente recibió 36, para una diferencia de gol de +86.

En el caso concreto de Lucho Díaz, disputó 50 partidos por todas las competencias, con un saldo de 26 goles marcados y 18 asistencias aportadas, para una participación directa en 44 tantos de su equipo.

Elogios para Luis Díaz

La gran campaña de Luis Díaz en su primera temporada en el Bayern Múnich, le ha válido el reconocimiento de propios y extraños. Jamal Musiala, joven estrella del equipo y de la selección de Alemania, dedicó grandes palabras para Lucho, en diálogo con la Bundesliga.

“Su habilidad en el 1 contra 1 es increíble. Cuando se trata de su energía y agresividad, todo está siempre al 100%. Luego ves también su habilidad técnica. Creo que su consistencia es asombrosa”, reconoció Musiala.

Musiala y Luis Díaz disputaron 22 compromisos juntos en la presente temporada. El volante de 23 años ha asistido en dos oportunidades al extremo guajiro.

Último partido de la temporada

El último compromiso del Bayern Múnich en la presente temporada lo estarán disputando el próximo sábado 23 de mayo, día en el que estará enfrentándose al Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín, por la final de la Copa de Alemania.