¡Luis Díaz hizo historia! Increíble récord que impuso Bayern Múnich en el fútbol europeo

¡Luis Díaz está de fiesta! El Bayern Múnich recibió este sábado 16 de mayo el trofeo como campeón de la Bundesliga en la temporada 2026-27. Se trata del segundo título consecutivo de Liga para el atacante colombiano, que el año pasado fue campeón de Premier League con Liverpool.

REPASE ACÁ EL PARTIDO CON EL QUE LUIS DÍAZ SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DE LA BUNDESLIGA CON BAYERN MÚNICH

El partido estuvo antecedido por los homenajes de despedida a Nicolas Jackson, Raphael Guerreiro y, sobre todo, Leon Goretzka tras ochos años con la camiseta del Bayern. Goretzka fue el único de los tres que formó parte del once inicial del equipo bávaro en un partido que ya sólo tenía un valor estadístico para los dos conjuntos.

Lennart Karl, que sueña con estar en el próximo Mundial y fue titular en la posición en la banda derecha de ataque donde normalmente juega Michael Olise, comenzó bastante activo y en el minuto 9 firmó el centro que originó el primer gol del Bayern, marcado por Harry Kane con un remate de volea dentro del área. Al 13′ llegó el segundo, marcado otra vez por Kane con un disparo raso desde la media luna tras un toque en corto de Joshua Kimmich en una jugada de estrategia. Tom Bischof hizo el tercero con un disparo desde fuera del área a pase de Karl.

En la segunda parte, el juego del Bayern se hizo menos dominante en comparación con el primer tiempo; sin embargo, siguió generando peligro y, en el minuto 69, Kane rubricó su triplete con el 4-1. Al 82′, Goretzka dejó el campo en medio de una gran ovación del Allianz Arena y Jackson, que también se despidió del Bayern, lo reemplazó y marcó el quinto en su primer contacto con la pelota.

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Increíble récord que impuso Bayern Múnich en el fútbol europeo

Con sus cinco anotaciones en la última jornada de la Bundesliga, el Bayern Múnich se convirtió en el equipo de las cinco grandes ligas que más goles marcó durante una temporada. Fueron un total de 122 tantos en 34 partidos disputados, cifra en la que Luis Díaz aportó 15 dianas.

El equipo de Vincent Kompany le arrebató el récord al Real Madrid de José Mourinho, que en la temporada 2011/12 consiguió 121 anotaciones. Historia pura de Lucho y sus compañeros.

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