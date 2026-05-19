Cierres de campaña presidencial 2026: ciudades y fecha de Cépeda, Abelardo, Paloma y más

A menos de dos semanas del 31 de mayo, día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, los 13 candidatos presidenciales, con sus fórmulas, se preparan para ponerle punto final a sus respectivas campañas.

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En ese sentido, la semana del 19 al 24 de mayo albergará la mayoría de los eventos de cierre de campaña para quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

¿Qué dice la ley sobre los cierres de campaña?

Los candidatos y candidatas se juegan su cartucho final con los eventos de cierre de campaña, que marcan la última oportunidad que tendrán para encontrarse de cara en la plaza pública con sus posibles electores.

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En ese sentido, la Ley de Garantías Electorales (996 de 2005) establece que cada “candidato presidencial tendrá derecho a una intervención de hasta diez (10) minutos para dirigir sus palabras de cierre de campaña a la ciudadanía”, según resalta la Misión de Observación Electoral, MOE.

La norma ordena que estos cierres de campaña podrán realizarse máximo hasta ocho (8) días antes de la jornada electoral, por lo que la fecha límite para los candidatos es el próximo domingo 24 de mayo de 2026.

¿Cuándo y dónde serán los cierres de campaña de los candidatos presidenciales 2026?

Conozca a continuación los datos sobre el cierre de campaña de los candidatos que ya han compartido información al respecto, teniendo en cuenta que puede haber modificaciones debido a riesgos de orden público:

Cierre de campaña de Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico, que ha tenido una agitada agenda en materia de intervenciones públicas en todo el país, anunció que el acto de cierre de campaña en Bogotá lo realizará el próximo 22 de mayo de 2026.

De acuerdo con información difundida por Gustavo Bolívar, el mitin político de Cepeda se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar. La programación incluye una actividad cultural programada para las 12 del mediodía, mientras que sobre las 5:30 p. m. se desarrollará el acto político del candidato oficialista.

Adicionalmente, según confirmaron desde el Pacto Histórico, Cepeda realizará el cierre definitivo de su campaña en Barranquilla el domingo 24 de mayo, en el par vial de la carrera 50, en el sector del Barrio Abajo, como reporta Emisora Atlántico.

Cierre de campaña de Paloma Valencia

La candidata del Centro Democrático tendrá también una nutrida agenda de cara a la última semana de su campaña con eventos en varias ciudades del país, hasta las dos fechas finales, el sábado 23 de mayo en Medellín y el domingo 24 en Bogotá.

Así las cosas, Paloma Valencia tendrá su cierre de campaña en las instalaciones del Movistar Arena de Bogotá, junto a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, a partir de las 11 de la mañana.

Cierre de campaña Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella, junto a Cepeda y Valencia, ha sido de los candidatos con más presencia en el espacio público a través de constantes intervenciones en todo el país.

Para el cierre de su campaña, De La Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo realizarán dos actos masivos: uno en Bogotá y el otro en Barranquilla.

El cierre de campaña para los bogotanos será este miércoles 20 de mayo en el parque de Lourdes a las 6:30 p.m. Finalmente, el sábado 23 de mayo, De La Espriella estará en el Malecón del Río de la capital del Atlántico ante sus seguidores de la costa Caribe.

Otros candidatos como Claudia López y Sergio Fajardo han centrado sus campañas en escenarios enfocados en el debate y la academia, a diferencia de sus principales contendientes, por lo que no se espera su participación en eventos masivos.