CNE suspende publicación de encuestas de AtlasIntel y abre investigación por irregularidades

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó medidas cautelares de urgencia contra la firma encuestadora AtlasIntel S.A.S. y la Revista Semana, al considerar que existirían posibles irregularidades en la metodología utilizada en sondeos electorales divulgados de cara a las elecciones de 2026.

La decisión se dio tras una denuncia presentada por el representante a la Cámara, Alejandro Toro, quien cuestionó la forma en que fueron elaboradas y difundidas las encuestas de intención de voto.

En el auto conocido este 19 de mayo, el CNE resolvió “avocar conocimiento” de la investigación por presunta vulneración de la normatividad electoral en materia de encuestas y decretó la “suspensión inmediata y/o prohibición temporal de publicación, difusión y divulgación de encuestas electorales” por parte de AtlasIntel.

El representante Alejandro Toro aseguró que la decisión del tribunal electoral reconoce posibles fallas en la metodología empleada por la firma encuestadora.

“Reconociendo que aquí no hay un error de esta encuestadora, hay un patrón y hace pasar como encuesta lo que realmente es un sondeo probabilístico. Hacemos un control político de respeto al elector y muy bien por el Consejo Nacional Electoral que hoy reconoce que esta encuestadora al parecer está manipulando las elecciones”, afirmó Toro.

El congresista agregó que la medida busca garantizar la transparencia electoral y proteger la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.

Dentro de las órdenes emitidas por el CNE, AtlasIntel deberá entregar en un plazo de tres días hábiles documentación técnica completa relacionada con la encuesta denominada “Elecciones presidenciales Colombia 2026”, incluyendo bases de datos anonimizadas, diseño muestral, códigos computacionales, cálculo de márgenes de error, probabilidades de selección y reportes entregados al cliente.

Además, el organismo electoral exigió a la firma acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos, metodológicos y legales contemplados en la normativa vigente para la realización y divulgación de encuestas electorales en Colombia.