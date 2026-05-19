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19 may 2026 Actualizado 19:05

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Política

Partido MIRA se sumó oficialmente a la campaña presidencial de Paloma Valencia

Ana Paola Agudelo, senadora del MIRA, aseguró que darán pleno apoyo a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, a propósito de su orientación sexual.

Laura Duarte@laurad_duarte

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El partido cristiano MIRA oficializó su adhesión a la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático para las elecciones del próximo 31 de mayo.

El anuncio fue realizado desde el Congreso por el senador Manuel Virgüez, quien confirmó el respaldo de la colectividad a la candidata de la dirigente uribista.

Sobre esta decisión, se refirió la senadora del MIRA, Ana Paola Agudelo, quien también aseguró que darán pleno apoyo a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, a propósito de su orientación sexual.

“Defendemos y valoramos a la mujer, y tampoco discriminamos a nadie. Aquí vamos a pensar en lo que tenemos que superar en el país: la seguridad, el empleo, el emprendimiento, la salud y oportunidades para nuestros jóvenes”, dijo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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