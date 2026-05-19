Autoridades locales descartan falta de libertad para ejercer el voto en Bajo Baudó y Nariño
Alcalde del Bajo Baudó y gobernador de Nariño abordaron en 6AM W la situación electoral en sus territorios de cara a las elecciones presidenciales 2026.
Autoridades locales descartan falta de libertad para ejercer el voto en Bajo Baudó y Nariño
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En un reciente diálogo sobre la situación electoral en Colombia, el alcalde del Bajo Baudó, Faustino Murillo y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ofrecieron sus perspectivas sobre la libertad para votar y el orden público en sus respectivas jurisdicciones.
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...