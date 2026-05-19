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19 may 2026 Actualizado 17:11

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Autoridades locales descartan falta de libertad para ejercer el voto en Bajo Baudó y Nariño

Alcalde del Bajo Baudó y gobernador de Nariño abordaron en 6AM W la situación electoral en sus territorios de cara a las elecciones presidenciales 2026.

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Maria José Castro

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En un reciente diálogo sobre la situación electoral en Colombia, el alcalde del Bajo Baudó, Faustino Murillo y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ofrecieron sus perspectivas sobre la libertad para votar y el orden público en sus respectivas jurisdicciones.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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