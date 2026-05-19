CNE capacitó a 900 integrantes de la Fuerza Pública en Nariño para las elecciones presidenciales

Pasto-Nariño

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de su equipo territorial en el departamento de Nariño, adelantó jornadas de capacitación dirigidas a integrantes de la Policía Nacional, Ejército Nacional e Infantería de Marina.

Durante las jornadas pedagógicas realizadas en la Policía Metropolitana de Pasto y en el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento No. 23 del Ejército Nacional, fueron capacitados aproximadamente 900 integrantes de la Fuerza Pública, entre oficiales, suboficiales, comandantes y personal operativo que tendrán funciones de acompañamiento y control durante la jornada electoral.

En los espacios de formación se socializó el funcionamiento de la aplicación Comitium en Línea, herramienta tecnológica implementada por el CNE para fortalecer la vigilancia, seguimiento y verificación en tiempo real de los testigos electorales acreditados.

El objetivo de estas capacitaciones es que los miembros de la Fuerza Pública puedan verificar que las personas que se presenten como testigos electorales en los diferentes puestos de votación cuenten con la debida acreditación expedida por el Consejo Nacional Electoral, garantizando así la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

De acuerdo con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el municipio de Pasto se instalarán 907 mesas de votación distribuidas en 82 puestos electorales para las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República del próximo 31 de mayo.