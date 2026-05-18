La MOE advierte de carnetización de las disidencias a la población civil en el sur del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Cristian Martínez, coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Tolima, aseguró que en el departamento se tiene riesgo para las elecciones del próximo 31 de mayo riesgo en los municipios de Ibagué, Roncesvalles, Melgar, Rioblanco, Ortega, Villarrica, Murillo, Villahermosa, Rovira, Santa Isabel, San Antonio, Herveo, Alpujarra, San Luis, Valle de San Juan, Anzoátegui, Líbano, Chaparral y Planadas.

Martínez resaltó que, en riesgos asociados con la violencia, se tiene en el sur del Tolima la presencia de alias ´Chapolo´, cabecilla del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc que estaría ejerciendo la carnetización a la población civil.

“Por ejemplo, ellos sacaron un panfleto donde declaran objetivos militares a la Defensoría del Pueblo, a la ONU, son factores que preocupan, porque si estos órganos independientes no pueden ingresar a monitorear lo que está pasando, no podemos conocer de primera mano que está sucediendo con la población civil”, dijo Cristian Martínez.

El coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Tolima aseguró que un informe de la Defensoría del Pueblo revela que en los municipios PDET en el sur del Tolima se estaría dando nuevamente la carnetización con la que las disidencias buscan controlar a los habitantes de esta zona.

“Son carnés que los identifica, los autoriza para transitar, precisar de donde viene para dónde va y restricciones para la alimentación, recordemos que para las elecciones del 8 de marzo por información que suministraron los habitantes, ´Chapolo´ prohibió que se repartiera lechona y tamal el día de elecciones, que debía ser carne asada y si eso lo hace con la comida, pues no podemos imaginar que estarían ordenando el señor ´Chapolo´ sobre el voto de los ciudadanos”, destacó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a que denuncie ante la MOE en la plataforma pilas con el voto cualquier situación que ponga en riesgo la transparencia del proceso electoral.