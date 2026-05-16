Alta Consejería para la Sierra Nevada acompaña solicitud de pueblos indígenas en procesos de paz

Santa Marta

La Alta Consejería para la Sierra Nevada, participó en la Instancia Mixta de Participación de Pueblos Indígenas de asentados en el macizo intertropical, en la que las comunidades solicitaron ser incluidas en los procesos de paz y diálogos sociojurídicos que adelanta el Gobierno nacional.

En este espacio, líderes y autoridades ancestrales expresaron sus solicitudes frente a las dinámicas de violencia que afectan sus territorios, como consecuencia del conflicto armado en este territorio.

La alta consejera para la Sierra Nevada y la Zona Rural, Claudia Patricia Aarón, señaló que la participación tuvo como propósito escuchar las peticiones de las comunidades y respaldar su inclusión dentro de los escenarios de construcción de paz.

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En medio del diálogo, los pueblos indígenas solicitaron al Gobierno nacional no solo la declaratoria de la Línea Negra, sino también ser tenidos en cuenta dentro de las conversaciones y estrategias de paz que se desarrollan en sus territorios.