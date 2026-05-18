Más de 22.000 ciudadanos prestarán su servicio como jurados de votación en el Magdalena/ Registraduría

Santa Marta

La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento del Magdalena fueron designados un total de 22.177 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 19.313 son principales y 2.864 son remanentes.

Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.

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Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’. Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.