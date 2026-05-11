Muere quinto herido de la masacre en Puebloviejo, Magdalena

Magdalena

Ascendió a cinco la cifra de víctimas fatales que dejó la masacre ocurrida en el corregimiento de Palmira, jurisdicción del municipio de Puebloviejo, luego de confirmarse la muerte de Stewen José Gutiérrez Bravo, de 26 años.

Según la información suministrada, el joven permanecía bajo pronóstico reservado en el Hospital San José tras resultar gravemente herido con impactos de bala en el tórax, hombro y antebrazo durante el ataque armado perpetrado la noche del sábado en el parque del barrio La Esperanza. Pese a los esfuerzos médicos, las autoridades confirmaron su fallecimiento en las últimas horas.

La tragedia

Hombres armados llegaron hasta un sitio en el que se desarrollaba una fiesta comunitaria en el parque del corregimiento de Palmira y abrieron fuego contra varias personas que departían en la celebración. Cuatro personas murieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que otras tres resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital San José para recibir atención médica.

Sobre el hecho las autoridades realizaron un Consejo Extraordinario de Seguridad, asimismo, la Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó la captura de cuatro presuntos responsables de este ataque armado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles de la masacre y determinar si existen más personas involucradas.