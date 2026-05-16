Santa Marta se mantiene en Alerta Roja por amenaza de incendios de cobertura vegetal
Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para fortalecer las medidas de prevención y evitar acciones que puedan generar incendios forestales.
Santa Marta
La Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático del Distrito de Santa Marta – Ogricc, informa a la ciudadanía que, de acuerdo con el más reciente pronóstico emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam, la ciudad se encuentra actualmente en Alerta Roja por amenaza de incendios de la cobertura vegetal, debido a las altas temperaturas, las condiciones secas y la disminución de precipitaciones en la región.
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Esta condición representa un alto riesgo para zonas rurales, áreas de vegetación, cerros, reservas naturales y sectores cercanos a cobertura boscosa, donde cualquier fuente de calor o quema puede desencadenar emergencias ambientales de gran magnitud.
La Ogricc hace un llamado urgente a la comunidad para fortalecer las medidas de prevención y evitar acciones que puedan generar incendios forestales, entre ellas:
* No realizar quemas de basura, hojas secas o material vegetal.
* Evitar fogatas en zonas rurales, playas o áreas montañosas.
* No arrojar colillas de cigarrillos ni elementos inflamables.
* Reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o conato de incendio a las autoridades competentes.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...