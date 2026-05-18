Edificio de la antigua IED La Industrial de Santa Marta camino a su restauración

Santa Marta

En Santa Marta se llevó a cabo la primera mesa técnica en articulación con la Gobernación del Magdalena, Cámara de Comercio y la Alcaldía de Santa Marta con una delegación de la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- con el fin de gestionar el financiamiento para la restauración integral del edificio de la institución educativa La Industrial.

La agenda, que inició con una mesa de trabajo y concluyó con una inspección física a la institución, donde se definieron los pasos técnicos para acceder al crédito internacional.

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Al respecto, la secretaria de Educación, Betty Horta, precisó que la prioridad es “la realización de un diagnóstico estructural y arquitectónico preliminar para establecer el rango de estudio que se necesita, esto, además, para radicar formalmente la petición de los recursos para el financiamiento de la CAF”.

Este acercamiento, fruto de la gestión articulada entre la Gobernadora, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Santa Marta, permitirá que la Secretaría de Infraestructura Departamental inicie una hoja de ruta técnica.