Masacre en celebración del Día de las Madres deja cuatro muertos en Puebloviejo, Magdalena

De acuerdo con Indepaz se trata de la masacre número 55 del país y la novena en el Cauca durante el 2024. Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes

La celebración del Día de las Madres en el municipio de Puebloviejo, Magdalena terminó en tragedia luego de que una masacre registrada en la madrugada de este domingo dejara cuatro personas asesinadas y otras tres heridas.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Palmira, específicamente en el barrio La Esperanza, donde hombres armados llegaron hasta un sitio en el que se desarrollaba una fiesta comunitaria en el parque y abrieron fuego contra varias personas que departían en la celebración.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas murieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que otras tres resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital San José para recibir atención médica.

Capturados cinco presuntos responsables

Tras la balacera, uniformados de la Policía lograron la captura de cuatro presuntos responsables de este ataque armado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles de la masacre y determinar si existen más personas involucradas.

“La Policía Nacional, a través del modelo de servicio de policía, orientaba a las personas y los territorios, logra la captura de cinco personas por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego en el corregimiento de Palmira, jurisdicción del municipio de Pueblo Viejo (...) Al parecer, serían integrantes de la estructura criminal Autodefensa Conquistadores de la Sierra”, dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.