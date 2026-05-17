Asegurado presunto responsable de inducir a la prostitución a su hijastra en Ariguaní, Magdalena
El procesado no aceptó cargos y por disposición judicial fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Magdalena
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre que habría indicado a actividades de tipo sexual a su hijastra de 11 años en hechos ocurridos en Ariguaní (Magdalena).
Un fiscal de la Seccional Magdalena imputó al hombre de 47 años como presunto responsable del delito de inducción a la prostitución agravada. De acuerdo con la investigación, desde noviembre de 2025 el hombre habría sometido a la víctima a actividades de tipo sexual con personas mayores de edad a cambio de dinero.
El procesado no aceptó cargos y por disposición judicial fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
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El hombre fue capturado por orden judicial en vía pública del barrio 4 de Mayo del municipio, en un procedimiento adelantado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...