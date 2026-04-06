Recompensa de hasta 20 millones de pesos por el homicidio de un menor de edad en el Quindío

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El hecho se registró en la noche del domingo 29 de marzo a las afueras del establecimiento comercial Café Alfredo ubicado en el parque principal del corregimiento de Barcelona en Calarcá donde fue asesinado con arma de fuego Juan Esteban Osorio Romero de 17 años de edad.

Ante esta situación, el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con los responsables del homicidio.

Fue claro que desde la gobernación departamental lamentaron este hecho donde el adolescente deportista falleció por lo que esperan en el menor tiempo lograr resultados importantes.

“Desde el gobierno departamental lamentamos profundamente el homicidio ocurrido en el en el municipio de Calarcá, en Barcelona, de un menor de edad. Estamos en las investigaciones pertinentes, si ha avanzado. Sin embargo, el gobernador del Quindío dio la orden contundente de dar hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien brinde información y se pueda llevar a cabo la captura de los autores materiales e intelectuales", mencionó.

Sostuvo que implementarán una política consistente en pagar a fuentes humanas para conocer información oportuna que permita prevenir hechos de sangre o sobre casos que ya se han presentado en los diferentes municipios del departamento.

“Esta es una política que vamos a comenzar a implementar. Vamos a a pagar a fuentes humanas que nos den información de homicidios que hayan ocurrido o que vayan a ocurrir. Información que nos permita prevenir el delito y esto es lo que vamos a comenzar a implementar en nuestro territorio", indicó.

En cuanto a los homicidios en general, reconoció que el incremento respecto al año anterior es del 35%, es decir, 15 casos más lo que genera la atención especial de las autoridades.

“Nueve tiene relación con habitantes de condición de calle y un porcentaje muy alto que yo diría que en un 70 80% tiene relación con tráfico de estupefacientes, es decir, con drogas. Nosotros desde la Secretaría de Interior vamos a a comenzar a implementar unas estrategias de seguridad muy fuertes de la mano de la Policía, de la mano del Ejército, de la mano de la fiscalía, porque necesitamos es judicializar. Necesitamos que sea materializado con penas privativas de la libertad a estos personas que están cometiendo esta serie de delitos", destacó.

Recordemos que son más de 60 los homicidios que se han registrado en el departamento en lo corrido de este año.