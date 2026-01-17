Doble homicidio en Armenia, entre ellos un conductor de taxi, las víctimas tenían antecedentes

Armenia

No paran los hechos violentos en Armenia, en las últimas horas dos personas entre ellos un conductor de taxi fueron asesinados en esa ciudad.

Ya son cinco lo homicidios en la presente semana en la capital del Quindío, a los hechos en los barrios Las Colinas, La Cecilia y los Quindos, se suma el ocurrido en la noche del viernes 16 de enero en el barrio Santander.

Según la Policía, Quindío dos personas fueron asesinadas con arma de fuego en la carrera 24 con calle 34, momentos en que dos personas que se movilizaban a pie los atacaron con impactos por proyectil de arma de fuego; siendo auxiliados por uniformados quienes los trasladaron a centro médico, donde fallecen ante la gravedad de las heridas.

Doble homicidio en el barrio Santander de Armenia

La primera víctima fue identificada como Richar Leandro Castaño Montoya de 41 años de edad, según la Policía presenta antecedentes judiciales por hurto en el año 2006, porte ilegal de armas de fuego en años 2007 y 2022, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2011 y lesiones personales en el año 2022, según vecinos la víctima era además conductor de taxi en Armenia.

El segundo fallecido fue identificado como Daniel Alejandro Rojas Castro de 21 años de edad con antecedentes judiciales de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2021 y 2025.

Por otra parte, en este mismo hecho resultó lesionada una persona de nacionalidad extranjera de 26 años de edad quien tiene antecedentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2025.

Las primeras indagaciones dan cuenta que al parecer las víctimas se encontraban comercializando estupefacientes en el sector.

Los actos urgentes fueron asumidos por funcionarios de policía judicial, quienes junto a funcionarios de la fiscalía general de la Nación se encuentran realizando la investigación para dar con los responsables de este hecho.