Ante ola de homicidios en Armenia, autoridades reforzarán presencia institucional

Tras los homicidios que se han presentado en la ciudad donde la mayoría de las víctimas registran antecedentes judiciales se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla evidenció la preocupación por los hechos de criminalidad que se han venido presentado en este inicio de año por lo que trabajan de la mano con las autoridades.

Enfatizó que una de las mayores problemáticas está relacionada con los procesos judiciales puesto que se realizan las capturas, pero dijo que en el menor tiempo son dejados en libertad lo que incide en el panorama actual.

“Tuvimos un consejo extraordinario de seguridad con la presencia de todos los organismos, de Policía, Ejército, Fiscalía, secretaría de gobierno, migración, tránsito, donde notamos con preocupación la ola de homicidios por medio del sicariato en nuestra ciudad. Es así que todas las autoridades absolutamente preocupantes", manifestó.

Añadió: “Hablamos de los procedimientos judiciales que se presentan, personas que presentan muchas anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, pero que desafortunadamente nuestro sistema judicial pues les da la posibilidad de que personas que son capturadas el día de hoy, mañana son dejadas en libertad".

Asimismo, se refirió a la problemática el coronel Julián Andrés Arango comandante de la Octava Brigada del Ejército que hizo parte del consejo de seguridad.

Indicó que refuerzan el apoyo a las autoridades locales debido a las cifras negativas del homicidio que impacta en la tranquilidad de las diferentes comunidades.

Afirmó que incrementarán la presencia institucional con motorizadas en la ciudad para contrarrestar la situación que se registra actualmente en la ciudad.

Reconoció que los entes competentes avanzan en las investigaciones, pero destacó que todo apunta a los ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“Es bueno precisar que durante esa ola o en referencia a ese impacto negativo que han sido los homicidios, me permito precisar que el día de ayer se tuvo un Consejo de Seguridad en la alcaldía de Armenia en donde se precisaron las estrategias para seguir combatiendo este flagelo que obviamente le roba la tranquilidad a la comunidad", mencionó.

A la fecha se han registrado 12 homicidios en la capital quindiana.