Armenia

No paran los homicidios en Armenia, 33 asesinatos en 2026, el último caso en el barrio Berlín

En inmediaciones del barrio Berlín de Armenia se registró un nuevo caso de homicidio.

El hecho se registró en la tarde del miércoles 25 de marzo donde un hombre de 33 años de edad fue asesinado con arma de fuego por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

El reporte que conoció Caracol Radio es que la víctima fue identificada como Francisco Andrés Gordillo cabrera de 33 años de edad natural de Armenia y que al parecer presentaba medida de detención domiciliaria, los hechos ocurrieron sobre la carrera 21 calle 22 barrio Berlín antigua trilladora.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “Frente a los hechos sucedidos en el sector del Berlín sobre las 5:30, en atención a llamada de la ciudadanía por unos disparos que se encontraban en la zona, acudió la Policía Nacional. Cuando llegó encontró a una persona con varios impactos de arma de fuego que fue trasladada de inmediato al centro hospitalario, donde fallece esta persona por las heridas causadas.

Y agregó “en los hechos conforme a informaciones de la misma ciudadanía, medios tecnológicos y otros que policía judicial recolectaron en el lugar de los hechos, se establece la participación con arma de fuego de varias personas, entre ellos se logra identificar un vehículo, una moto y por lo menos tres o cuatro personas que se encontraron en el lugar del hecho.

Con esta información gracias a los videos suministrados por comunidad e información, se realizó plan candado, los vehículos se desplazaban hacia el sur, no se logró la captura, pero en ese momento policía judicial desde el mismo momento de los hechos inició a lograr la plena identificación de los autores, la ubicación de los vehículos donde se movilizaban y a recolectar el elemento material probatorio para colocarlo a disposición de la fiscalía general de la nación para que ellos el derecho procedan si es el caso con órdenes de captura o órdenes de allanamiento.