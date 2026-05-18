São Paulo vs Millonarios: Prográmese con el partido de la jornada cinco de la Copa Sudamericana

Millonarios llega a este compromiso con una victoria por Copa Colombia en condición de visitante, tras derrotar a Patriotas 2-3 en la ciudad de Boyacá. Los dirigidos por Fabián Bustos si quieren seguir con vida en el certamen continental deberán hacer la épica y conseguir el resultado a su favor.

El registro de Millonarios no es el más alentador enfrentando a equipos Brasileños, ya que registra 21 partidos disputados en los que ha ganado en seis ocasiones, ha empatado en cuatro partidos y ha perdido en once encuentros oficiales por torneos Conmebol.

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São Paulo estrena DT ya que Roger Machado no estaba pasando por un buen momento, y la reciente derrota ante Juventude por la Copa de Brasil terminó acelerando la salida del técnico brasileño y obligó a la directiva a buscar nuevamente una solución de emergencia. El nuevo entrenador de São Paulo se trata del estratega de 64 años Dorival Júnior que es su tercer paso por el equipo. Durante su anterior etapa en el club logró conquistar la Copa de Brasil en 2023, uno de los títulos más valorados por la institución en los últimos años.

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Fecha y Hora del partido

La jornada cinco de la Copa Sudamericana entre São Paulo y Millonarios se disputará el próximo martes 19 de mayo a las 7:30 p.m. hora Colombia y usted podrá seguir el partido a través del fenómeno del fútbol y también podrá seguir el minuto a minuto a través del portal web de Caracol Deportes.

Convocados de Millonarios