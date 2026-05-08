Un jugador de Millonarios y ninguno del América en el 11 ideal de la jornada 4 de Sudamericana

La jornada cuatro de la Copa Sudamericana dejó un balance positivo para los equipos colombianos, ya que tanto América de Cali como Millonarios consiguieron importantes resultados en condición de visitante y continúan en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

El conjunto Escarlata abrió la jornada para los clubes del país el pasado miércoles 6 de mayo en territorio peruano, donde venció 2-0 a Alianza Atlético. Los goles del compromiso fueron anotados por Jhon Murillo al minuto 56′ y Tomás Ángel al 68’.

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Con este triunfo, América de Cali llegó a siete puntos y quedó ubicado en la segunda posición de su grupo, a solo una unidad del líder, Macará, que suma ocho de doce tras cuatro jornadas disputadas.

Por otro lado, Millonarios logró una valiosa victoria en el mítico Estadio Centenario tras imponerse 4-2 sobre Boston River. El conjunto Embajador mostró contundencia en el último tercio del campo y aprovechó los espacios para quedarse con tres puntos fundamentales fuera de casa.

Los goles del cuadro de Millonarios fueron obra de Rodrigo Contreras, quien marcó un doblete al 50’ y 85’, además de las anotaciones de Leonardo Castro al minuto 81 y Beckham David Castro al 90+6’.

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Con este resultado, Millonarios quedó ubicado en la tercera posición del grupo con los mismos puntos de O’Higgins pero con un gol más a favor en diferencia de gol, segundo en la tabla, y a solo una unidad del líder, São Paulo.

El rendimiento del delantero argentino Rodrigo Contreras no pasó desapercibido en la competición, ya que fue elegido como uno de los delanteros destacados de la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, compartiendo reconocimiento junto a Neymar Jr.

Equipo de la fecha 4 de Copa Sudamericana