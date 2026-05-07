🔴EN VIVO Boston River vs. Millonarios: por un cupo a los octavos de final en la Copa Sudamericana

Boston River llega a este compromiso en una situación complicada dentro del Grupo C de la Copa Sudamericana, ya que ha perdido los tres partidos que disputó hasta el momento y todavía no logra marcar goles en el certamen continental. Aunque viene de vencer 2-1 a Central Español en la liga uruguaya, el conjunto charrúa solo registra cuatro triunfos en sus últimos diez encuentros oficiales y necesita hacerse fuerte en casa para mantener alguna esperanza de cerrar de mejor manera su participación internacional.

Por su parte, Millonarios afrontará este duelo con la presión de conseguir una victoria para mantenerse con vida en el torneo. El cuadro azul quedó fuera de los cuadrangulares de la liga colombiana y ahora apunta todos sus esfuerzos a la Sudamericana , donde suma una victoria, un empate y una derrota. Precisamente, ese único triunfo fue ante Boston River por 1-0, resultado que hoy toma aún más importancia en la pelea por avanzar de ronda.

El equipo embajador llega con tres partidos consecutivos sin perder entre todas las competiciones, aunque su rendimiento fuera de casa sigue siendo una preocupación. Millonarios acumula cuatro salidas sin conocer la victoria y su única caída en esta edición del torneo fue como visitante ante O’Higgins. Ante un rival golpeado y sin margen de error, los dirigidos por Fabián Bustos saben que cualquier resultado distinto al triunfo podría dejarlos prácticamente eliminados de la competencia continental.

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