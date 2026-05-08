Contreras y su mensaje a Millonarios: “Si el club quiere contar conmigo, estoy a disposición”

Millonarios sigue vivo en la Copa Sudamericana gracias a una gran remontada sobre Boston River en Uruguay, tras estar dos veces abajo en el marcador, terminó ganándolo 2-4. En este resultado, que deja al Embajador tercero del grupo, fue clave el argentino Rodrigo Contreras, quien empujó desde su carácter y convirtió dos goles.

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En Montevideo, lo empezó ganando el cuadro local con un gol de Marcelo Hornos al minuto 18′. Para el segundo tiempo, fue Contreras el que lo igualó de penal y al 85′ el tucumano repitió con una anotación clave, pues encaminó el triunfo para el 2-3 y luego Beckham Castro marcó el 2-4 al 90+6′.

Contreras, abierto a seguir en Millonarios

El delantero de 30 años se encuentra a préstamo en el conjunto bogotano desde Antofagasta de Chile, acuerdo que va hasta finales de año. No obstante, tras terminar el encuentro en Uruguay, manifestó su deseo de seguir en la institución, pero dejó claro que dependerá de Millonarios, pues son los que tienen la opción de compra.

“Quiero ayudar al equipo, quiero ser parte del proyecto de Millonarios, de poder lograr algo con el club. La gente me da mucho cariño, son muy agradecidos. Ahora el club se va a juntar con mis representantes, ellos tienen la opción de compra, veremos qué pretenden ellos, qué quieren ellos (...) Si el club quiere contar conmigo, estoy a disposición”, dijo al respecto.

Por su parte, se refirió a unas declaraciones que dio hace poco cuando puso en entredicho su continuidad debido a un duro momento médico que vivió, y tras encontrarse con su familia en Argentina. “El otro día dije por ahí unas palabras y por ahí se sacaron muchas cosas de contexto, la verdad que como dije pasé momentos muy duros, pero este equipo creo que se merece cambiar esta situación”, agregó.

Finalmente, manifestó que lucharán por un cupo en la próxima ronda de la Sudamericana. “Yo quiero ayudar al equipo, quiero ser parte del proyecto de Millonarios, de poder lograr algo con el club. La gente me da mucho cariño, son muy agradecidos y como dije, este equipo se merece cambiar esta situación y vamos a luchar ahora de local el partido con O’Higgins y en Brasil también para clasificar en la Copa, que creo que lo merecemos”.

En 20 partidos con la camiseta de Millonarios, Contreras ha marcado 12 anotaciones y ya se ganó el cariño de la afición, que lo aclama y lo ve como un referente de este plantel.