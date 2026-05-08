Millonarios le remontó a Boston River y así queda en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana / @MillosFCoficial

¡Millonarios sigue con vida en la Copa Sudamericana 2026! Este jueves 7 de mayo, el cuadro albiazul sufrió, pero logró imponerse por 2-3 ante Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo.

REVIVA ACÁ EL TRIUNFO DE MILLONARIOS EN CASA DE BOSTON RIVER POR COPA SUDAMERICANA

Del susto a la alegría para los dirigidos por Fabián Bustos, que iniciaron perdiendo con un cabezazo de Marcelo Hornos al minuto 18′. Si bien los colombianos empataron al 50′ tras una pena máxima convertida por Rodrigo Contreras, sobre los 75′ Yair González una vez más le dio la ventaja al cuadro local.

La remontada embajadora se produjo en los últimos 10 minutos. Al 81′, Leonardo Castro empató la historia desde el punto penal (luego de que se repitiera por adelantamiento del arquero); al 84′, Contreras marcó su doblete y en tiempo de reposición Beckham Castro selló el triunfo.

Así queda Millonarios en la tabla de posiciones en la Copa Sudamericana

Millonarios enderezó el camino en la tabla de posiciones, luego de conseguir los mismos 7 puntos que tiene actualmente O’Higgins, equipo que jugó en simultáneo y empató a cero (0-0) con Sao Paulo en el Estadio Codelco El Teniente.

Pos. Equipo Puntos Dif. PJ 1. Sao Paulo 8 +3 4 2. O’Higgins 7 +2 4 3. Millonarios 7 +1 4 4. Boston River 0 -6 4

***Es preciso recordar que el primer clasificado avanza directamente a los octavos de final de la Sudamericana, mientras que el segundo avanza a los play-offs con algún tercer clasificado de la Libertadores.

En la quinta jornada, Millonarios visitará a Sao Paulo en suelo brasileño, mientras que O’Higgins jugará en Uruguay frente a Boston River. Oportunidad de oro para que el azul pueda ponerse incluso líder del Grupo C.