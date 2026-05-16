Procurador rechazó crimen de coordinador de campaña de Abelardo de La Espriella en Meta

Justicia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó el crimen del exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en esa región, Rogers Mauricio Devia Escobar.

También fue asesinado Eder Fabián Cardona López, quien era asesor de Devia Escobar.

“El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento”, señaló el jefe del Ministerio Público.

Igualmente, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y “garantizar la seguridad de todos los actores políticos en el marco del proceso electoral”.

Vea también: Reforma pensional: Petro confirmó que presidente de Asonfondos se pensionó con Colpensiones

¿Cómo ocurrieron los crímenes?

La Policía Nacional de Colombia informó que los hechos ocurrieron hacia las 8:50 de la noche del pasado viernes 15 de mayo, cuando, a través de una llamada telefónica a la Estación de Policía de Cubarral, se solicitó apoyo para atender un presunto accidente de tránsito en la vía que conduce hacia el cruce del municipio.

Tras activar los protocolos de emergencia y coordinar el envío de una ambulancia, las autoridades confirmaron que se trataba de un atentado con arma de fuego.

Hacia las 9:15 de la noche ingresó al centro asistencial Rogers Mauricio Devia Escobar, quien presentaba una herida de bala en la cabeza y ya no tenía signos vitales, según el reporte del personal médico.

Minutos después fue atendido Eder Fabián Cardona López, quien también presentaba lesiones por arma de fuego. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido al hospital del municipio de Granada, donde posteriormente falleció.

A través de su cuenta en X, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó el crimen, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.