Condenan a cuatro exparas del Bloque Tolima de las AUC por crímenes ocurridos durante 26 años

Justicia

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por 29 hechos criminales ocurridos entre 1999 y 2025.

Se trata de José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo, alias ‘Moisés’.

“Estas personas, como cabecillas de estructuras armadas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, participaron en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados”, detalló la Fiscalía.

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, logró demostrar que la mayoría de las víctimas correspondía a población civil que no obedeció o no cumplió las órdenes del grupo paramilitar, o que fue señalada en su momento de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales que tenían injerencia en el departamento.

“Entre los eventos delictivos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis (Tolima), el 8 de abril de 2002. Hombres armados los interceptaron, maniataron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En dicho punto, el niño fue separado del grupo y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca a la fecha su paradero. Entre tanto, la tía fue asesinada y desmembrada”, explicó la Fiscalía.

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Asesinaron y desaparecieron a pobladores de Rovira

Habitantes del municipio de Rovira fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC, intimidados y obligados a abandonar sus fincas, casas y territorios, atemorizados y en compañía de sus familiares.

Los cuatro exparamilitares fueron condenados a penas que oscilan entre 480 meses (40 años) y 240 meses (20 años) de prisión, y a multas entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sobre todos aplica la pena alternativa, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz.